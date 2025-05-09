Жители Воскресенска приняли участие в акции «Зажги свечу»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Памятную акцию «Зажги свечу» провели в Воскресенске у мемориала «Вечный огонь» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне накануне 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждая зажжённая в этот вечер свеча — это священный огонь, освящающий путь нашим будущим поколениям, это символ нашего единства и безграничной любви к Родине. Зажигая эти свечи, мы помним и никогда не забудем великий подвиг русского солдата», — сказал глава Воскресенска, секретарь окружного отделения партии «Единая Росси» Алексей Малкин.Акцию провели активисты военно-патриотического центра «Воин» при поддержке местного отделения Юнармии и волонтёров. Все собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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