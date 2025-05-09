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Жители Воскресенска приняли участие в акции «Зажги свечу»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

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Памятную акцию «Зажги свечу» провели в Воскресенске у мемориала «Вечный огонь» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне накануне 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждая зажжённая в этот вечер свеча — это священный огонь, освящающий путь нашим будущим поколениям, это символ нашего единства и безграничной любви к Родине. Зажигая эти свечи, мы помним и никогда не забудем великий подвиг русского солдата», — сказал глава Воскресенска, секретарь окружного отделения партии «Единая Росси» Алексей Малкин.
Акцию провели активисты военно-патриотического центра «Воин» при поддержке местного отделения Юнармии и волонтёров. Все собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

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#воскресенск
#день победы
#акция
#великая отечественная война
В Солнечногорске провели забег «Факел Победы»
09 мая 2025, 11:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Забег «Факел Победы», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, состоялся в Солнечногорске, в мероприятии приняли участие спортсмены, молодёжь и активные жители округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Факел Победы» — это не просто спортивное событие, это дань уважения нашей истории, возможность для молодёжи прикоснуться к великому подвигу нашего народа и почувствовать себя частью единого целого», — сказала замглавы округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Маршрут забега проходил на набережной озера Сенеж — от дома культуры «Выстрел» до Маяка и обратно. Длина дистанции составила пять километров. Бегуны несли в руках исторические знамёна и флаги России. Забег завершился у воинского мемориала, где участники почтили память погибших бойцов и возложили цветы.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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#спорт
#забег
#день победы
#великая отечественная война
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Жители Балашихи выложили свечами скульптуру Родины-матери
09 мая 2025, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Патриотическую акцию «Спасибо», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Местами проведения акции стали площадь Славы и микрорайон Железнодорожный. Участники акции, в число которых вошли депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, члены окружного Совета депутатов, молодогвардейцы и неравнодушные жители Балашихи, выложили свечами слово «Спасибо», а также силуэт скульптуры Родина-мать с Мамаева кургана в Волгограде и цифру 80.

«Сегодня мы говорим: «Спасибо». Спасибо всем тем, кто не вернулся с войны. Спасибо тем, кто передал нам этот мир», — казал Тарас Ефимов.
В ходе мероприятия были исполнены патриотические песни, а участники возложили цветы к воинским мемориалам.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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В Подольске состоялся хоккейный матч в поддержку участников СВО
09 мая 2025, 11:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции провели в ледовом дворце «Витязь» в Подольске, на игру пришли более 4 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На льду встретились команды «Подольск» и «Витязь». За команду «Подольск» сыграли чемпион России, двукратный обладатель кубка европейских чемпионов Игорь Миронов, чемпион Европы среди юниоров Максим Соловьев, а также лучшие выпускники школы «Витязь» и начальник штаба 681-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии майор Даниэль Фазылов», — говорится в сообщении.
В ходе матча проводился сбор средств на реабилитацию участников СВО. Все деньги будут переданы фонду «СВОИМ», который помогает нуждающимся в лечении бойцам.

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В Серпухове провели концерт в честь Дня Победы
09 мая 2025, 10:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Концерт, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне, состоялся во дворце культуры «Россия» в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На концерте выступили солисты и творческие коллективы ДК «Россия»: «Вертикаль», «Росинка», «Дебют», «Россияночка», «Лира». А также приглашённые артисты: Оксана Завражина, Ольга Дьякова, Феликс Яппаров и вокальная группа «Периметр», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Для зрителей прозвучали современные патриотические песни и песни военных лет, была представлена танцевальная история о любви, а в финале концерта артисты исполнили «День Победы». Кроме того, в рамках мероприятия все собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания.

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#праздник
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Сборная Подмосковья стала призёром соревнований по спортивному туризму
09 мая 2025, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Сборная команда Московской области заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Весенний призыв» в республике Марий Эл, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Подмосковная сборная завоевала бронзовую медаль в командном зачете на сложнейшей пятой дистанции, благодаря, в том числе, успешному выступлению истринских спортсменов», — отмечается в сообщении.
Представительницы Истры Дарья Можарова, Алёна Ахапкина и Анастасия Огрызкова завоевали бронзовые медали на девятикилометровой дистанции среди групп. А истринские юниорки София Журба и Виктория Максимова победили в личных забегах. Награды получил и ряд других спортсменов из Истры.

Всего в соревнованиях приняли участие более 1,9 тыс. спортсменов из 38 российских регионов.

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#соревнования
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#медали
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