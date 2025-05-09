В Солнечногорске провели забег «Факел Победы»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Забег «Факел Победы», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, состоялся в Солнечногорске, в мероприятии приняли участие спортсмены, молодёжь и активные жители округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Факел Победы» — это не просто спортивное событие, это дань уважения нашей истории, возможность для молодёжи прикоснуться к великому подвигу нашего народа и почувствовать себя частью единого целого», — сказала замглавы округа Солнечногорск Виктория Куракова.Маршрут забега проходил на набережной озера Сенеж — от дома культуры «Выстрел» до Маяка и обратно. Длина дистанции составила пять километров. Бегуны несли в руках исторические знамёна и флаги России. Забег завершился у воинского мемориала, где участники почтили память погибших бойцов и возложили цветы.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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