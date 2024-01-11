Рецидивист с ножом попытался ограбить магазин в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Ранее судимый мужчина зашёл в магазин в Шатуре с ножом в руках и попытался унести неоплаченный товар, злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«За помощью к росгвардейцам обратился свидетель преступления. Он рассказал, что из продуктового магазина только что выбежал мужчина с ножом в руке. А ранее в магазине он разбил бутылку со спиртным, а потом набрал товары и пошел, не оплачивая, мимо кассы. Когда кассир попробовала его остановить, он начал угрожать ей ножом, а потом бросил товар и убежал», — говорится в сообщении.Росгвардейцы сумели оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции.
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