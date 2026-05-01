Росгвардия назвала признаки, по которым воры выбирают квартиру для ограбления
Переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у двери - признаки, по которым преступники выбирают квартиру для ограбления. Об этом сообщил РИА Новости и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов.
Почтовый ящик, забитый до отказа, — явный признак того, что хозяева долго отсутствуют, отметил он. Кирсанов рекомендовал перед отъездом поручить друзьям или знакомым проверять почтовый ящик и убирать рекламные буклеты у двери, чтобы создать видимость присутствия людей.
Он также посоветовал не сообщать в соцсетях о предстоящем отпуске, так как это может привлечь внимание воров. Если вы все же поделились планами, то отключите геолокацию, чтобы не облегчить задачу злоумышленникам, подчеркнул Кирсанов. Кроме того, не стоит публиковать фотографии и видео с отдыха, пока вы находитесь вне дома — лучше сделать это после возвращения.
