Росгвардия Подмосковья провела учения по разминированию — видео
Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области провели тактико-специальные учения по отработке действий при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По сценарию тренировки в одном из районов выявили подозрительный объект, который мог представлять угрозу. На место оперативно прибыли специалисты взрывотехнической и кинологической служб. Для предотвращения возможного дистанционного подрыва росгвардейцы применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавив вероятные каналы связи.
Кинолог с минно-разыскной собакой обследовал объект и подтвердил наличие взрывчатого вещества. После оценки обстановки и принятия мер безопасности решили уничтожить опасный предмет.
Нейтрализацию провели дистанционно. С помощью беспилотного летательного аппарата точечно сбросили заряд малого объема. Такой подход позволил снизить риски и на практике продемонстрировал возможности современных технологий при выполнении задач повышенной сложности.
Итоги учений подтвердили высокий уровень подготовки личного состава и готовность подразделения эффективно применять новейшие технические средства для обеспечения безопасности. В 2025 году инженерно-техническое подразделение ОМОН «Пересвет» совершило около 200 выездов для обследования подозрительных предметов и обезвреживания взрывоопасных объектов.
Из незаконного оборота изъяли порядка 600 боевых патронов, около 100 гранат, 7,5 кг различных взрывчатых веществ, а также 37 беспилотных летательных аппаратов, сбитых или подавленных средствами РЭБ.
