Росгвардия Подмосковья провела учения по разминированию — видео

24 января 2026, 18:45

Подмосковные росгвардейцы провели учения по разминированию

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области провели тактико-специальные учения по отработке действий при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.