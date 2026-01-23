Подмосковная Росгвардия задержала мужчину с полной корзиной неоплаченных товаров

23 января 2026, 10:54

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в краже из сетевого супермаркета в деревне Лохино. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.