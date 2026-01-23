Подмосковная Росгвардия задержала мужчину с полной корзиной неоплаченных товаров
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в краже из сетевого супермаркета в деревне Лохино. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.
Сигнал «Тревога» поступил на пункт централизованного наблюдения с охраняемого объекта. Росгвардейцы оперативно выехали по адресу и выяснили обстоятельства происшествия.
По данным правоохранителей, мужчина набрал товары на сумму более 8 500 рублей. В корзине — шесть пачек сливочного масла, пять упаковок конфет и пять флаконов шампуня. Посетитель прошёл мимо касс и вышел из магазина, не оплатив покупки.
Далеко он уйти не смог. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину у выхода из супермаркета и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: