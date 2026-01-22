Достижения.рф

Росгвардейцы задержали в Воскресенске подозреваемого в избиении посетителя кафе

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в избиении посетителя на охраняемом объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого заведения общественного питания в Белоозёрском.

К прибывшим на вызов стражам порядка обратился персонал заведения. Как выяснилось, между двумя посетителями возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки один из участников нанёс оппоненту множественные удары кулаком в голову.

Росгвардейцы задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 28-летний пьяный местный житель.

Нападавшего для дальнейшего разбирательства передали полиции. О состоянии пострадавшего не сообщается.


Лора Луганская

