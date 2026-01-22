Росгвардейцы задержали в Воскресенске подозреваемого в избиении посетителя кафе

22 января 2026, 20:22

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в избиении посетителя на охраняемом объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.