Росгвардейцы задержали в Воскресенске подозреваемого в избиении посетителя кафе
Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в избиении посетителя на охраняемом объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого заведения общественного питания в Белоозёрском.
К прибывшим на вызов стражам порядка обратился персонал заведения. Как выяснилось, между двумя посетителями возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки один из участников нанёс оппоненту множественные удары кулаком в голову.
Росгвардейцы задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 28-летний пьяный местный житель.
Нападавшего для дальнейшего разбирательства передали полиции. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Читайте также: