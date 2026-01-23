Подмосковные росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего зарезать знакомого

23 января 2026, 21:36

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали 35-летнего местного жителя, угрожавшего убийством знакомому. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Стражи порядка получили сообщение о криках, доносившихся из квартиры многоэтажного дома по улице Некрасова в Воскресенске.

«Росгвардейцы немедленно прибыли по указанному адресу и выяснили, что к 49-летнему потерпевшему пришёл сосед для распития спиртных напитков. В ходе внезапно возникшего конфликта гость взял со стола нож и стал угрожать хозяину квартиры физической расправой», – уточнили в ведомстве.