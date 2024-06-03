Росгвардия приняла участие в межведомственных учениях по ликвидации ЧС

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Росгвардия приняла участие в масштабных межведомственных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Ежегодные учения в рамках международного салона «Комплексная безопасность» прошли на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.
Сотрудники Росгвардии в рамках тренировки выполняли задачи по ликвидации условных диверсантов.. Традиционно спасатели во взаимодействии с другими структурами региона отрабатывают ликвидацию практически всех видов чрезвычайных ситуаций, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов.
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«Завершающим этапом крупномасштабной тренировки стало показательное занятие с участием ОМОН Росгвардии. Бойцы спецподразделения ведомства успешно отработали задержание условных вооруженных преступников, планировавших диверсионный акт на объектах инфраструктуры города», — поделились в пресс-службе.
Сотрудники Росгвардии в рамках тренировки выполняли задачи по ликвидации условных диверсантов.. Традиционно спасатели во взаимодействии с другими структурами региона отрабатывают ликвидацию практически всех видов чрезвычайных ситуаций, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов.
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Мира Полтева