Подмосковные пожарные и спасатели приняли участие в учениях РСЧС

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
Пожарные и спасатели Подмосковья приняли участие в масштабных учениях РСЧС. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения прошли 1 июня на учебно-тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра.
От Московской области в тренировке принимали участие 134 человека и 42 единицы техники.
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«В практических действиях были задействованы более 900 человек и 200 единиц техники, в том числе 2 самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников. Это специалисты и техника из Москвы, Подмосковья, Приволжья, Удмуртии, Красноярска и других регионов. Для гостей — это зрелищное мероприятие, для наших иностранных коллег — возможность воочию познакомиться с возможностями российских спасателей. МЧС России в деле представлены современные образцы техники, методы и технологии спасения», — поделился глава МЧС России Александр Куренков.
От Московской области в тренировке принимали участие 134 человека и 42 единицы техники.
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Мира Полтева