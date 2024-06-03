В Подмосковье спасатели провели профилактические рейды на водоемах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические мероприятия 1 и 2 июня прошли на водоёмах городских округов Волоколамск, Лотошино и Клин.
Особое внимание в ходе рейдов уделяется несанкционированным местам купаний, так как именно там чаще всего происходят несчастные случаи.
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«Чтобы купание не закончилось печально, а принесло только положительные эмоции, необходимо соблюдать простые, но очень важные правила безопасности: не плавать в незнакомом месте, не нырять с высоты, не заплывать за буйки. Также не стоит приближаться к моторным судам и прыгать в воду с лодок, катеров и причалов. Кроме этого, во врем отдыха у воды не следует употреблять алкогольные напитки. Специалисты обратили внимание отдыхающих, что купание в несанкционированных местах запрещено и рекомендовали выбирать для отдыха официальные пляжи, где организовано дежурство спасателей», — поделился сотрудник части Андрей Образцов.
Особое внимание в ходе рейдов уделяется несанкционированным местам купаний, так как именно там чаще всего происходят несчастные случаи.
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Мира Полтева