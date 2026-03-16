Росгвардия провела учения мобильных огневых групп в Москве
Сотрудники спецподразделения Главного управления Росгвардии по Москве провели тренировку мобильных огневых групп. Учения прошли на одном из полигонов.
Во время занятий бойцы отработали действия по поражению воздушных целей различного типа. Для этого использовались пулеметные турели, установленные на мобильных платформах транспортных средств.
Тактико-ситуационные стрельбы проводились в полевых условиях. Росгвардейцы тренировались поражать движущиеся объекты и оперативно корректировать огонь в зависимости от изменения обстановки.
В ходе учений применялись современные системы обнаружения целей. Они позволяют расчету мобильной огневой группы получать данные о траектории условного беспилотника, что особенно важно при работе по малозаметным и высокоскоростным воздушным объектам.
В ведомстве отметили, что высокая степень автоматизации систем наблюдения и обнаружения повышает эффективность выявления угроз. При этом оператор может работать на удалении, что позволяет повысить безопасность личного состава.
