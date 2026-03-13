Столичные росгвардейцы провели занятия по экстремальному вождению служебных авто
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве провели занятие по контраварийной подготовке водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Тренировка прошла в преддверии десятилетия со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии и 215-летия войск правопорядка. Ее цель — комплексная подготовка личного состава для поддержания оперативной готовности подразделений.
На площадке спортивного комплекса «Лужники» более 20 росгвардейцев совершенствовали навыки экстремального и манёвренного управления служебными автомобилями. Водители экипажей групп задержания отрабатывали скоростное маневрирование, экстренное торможение и выполнение упражнений в ограниченном пространстве.
Отдельный акцент сделали на взаимодействии между экипажами, отработке алгоритмов действий в нестандартных ситуациях и соблюдении требований безопасности дорожного движения при выполнении служебных задач.
