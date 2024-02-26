Росгвардия обнаружила схроны с оружием ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

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Сотрудники Росгвардии обнаружили схроны с украинским оружием в Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
Оружие Вооружённых сил Украины было спрятано в металлических трубах.
Помимо этого, Росгвардейцам удалось обнаружить двоих мужчин, которые находятся в розыске. Их передали в руки следователям.
Напомним, ранее целый оружейный склад удалось обнаружить в гараже 53-летнего москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Всего обнаружили три автомата Калашникова, более 20 гранат, 11 выстрелов к гранатомету, 10 снарядов различного калибра, более 4,5 тысячи патронов и килограмм тротила», — уточнил автор статьи.
Напомним, ранее целый оружейный склад удалось обнаружить в гараже 53-летнего москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева