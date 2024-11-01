Росгвардия задержала мужчину, разгромившего хостел в Москве — видео

Крупный российский бизнес собирается перенести выплату годовых премий и доплат с начала 2025 года на декабрь 2024, чтобы избежать новых правил налогообложения, которые вступят в силу с 1 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух крупных компаниях. Отмечается, что речь идет в основном о частных организациях, так как госсектор не столь гибок.