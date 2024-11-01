Росгвардия задержала мужчину, разгромившего хостел в Москве — видео

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали пьяного гражданина, который устроил беспорядок в одном из хостелов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Экипажу Росгвардии поступил сигнал «тревога» из гостиничного заведения на Верхней Первомайской улице. Прибывшие на место правоохранители встретились с администратором, который сообщил, что один из постояльцев в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и повредил входную дверь.
Благодаря слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны 26-летний мужчина был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Хохлова