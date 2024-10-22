Росгвардия представила видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с полицейскими задержали в Одинцове исполнителя и заказчика покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.
«Как установило следствие, в сентябре этого года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, с предложением совершить убийство. За это он обещал заплатить ему 20 млн рублей. Тот согласился», – рассказали в пресс-службе, предоставив видео задержания.Заказчик передал исполнителю предоплату в 500 тыс. рублей, оружие, фото и всю информацию о жертве. Перед нападением киллер наблюдал за своей будущей жертвой более месяца.
В результате сотрудники СОБР «Булат» задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что полиция задержала подозреваемых в организации и исполнении покушения на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.
Нападение произошло в доме бывшего чиновника, ныне личного помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Алихаджиев был расстрелян в упор. Однако, несмотря на попавшие в его тело две пули, он выжил.
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