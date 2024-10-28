Росгвардия объявила амнистию за добровольную сдачу оружия на нужды спецоперации

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В России Росгвардия объявила амнистию для владельцев незарегистрированного оружия. Они избегут административной ответственности, если добровольно передадут его на нужды специальной военной операции.
Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве уточнили, что освобождение от ответственности за некоторые правонарушения в сфере оборота оружия, например, за несвоевременное обращение с целью его регистрации, будет возможно в том случае, если не наступили негативные последствия правонарушения.
Для этой цели на официальном сайте Росгвардии создан специальный сервис. Тем, кто желает передать незаконное оружие на нужды спецоперации, необходимо заполнить несложную форму и отправить заявку.
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Александр Бойцов