Бойцы Росгвардии с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз

Фото: istock/blinow61
С начала 2024 года бойцы Росгвардии совершили более 1 миллиона выездов по сигналу «Тревога», включая выезды по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел.
За указанный период было доставлено в отделения МВД более 176 тысяч правонарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Сегодня, 29 октября, подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 72-ю годовщину своего образования. Росгвардия охраняет более 830 тысяч объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также порядка 430 тысяч учреждений различных форм собственности.
В этом году Росгвардейцы пресекли свыше 84 тысяч правонарушений, связанных с охраняемым имуществом. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, поздравляя личный состав с профессиональным праздником, отметил их вклад в зоне СВО, подчеркнув самоотверженность и высокую ответственность бойцов в защите граждан.
Читайте также:
Полицейские в Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу
12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания
В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем
Сегодня, 29 октября, подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 72-ю годовщину своего образования. Росгвардия охраняет более 830 тысяч объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также порядка 430 тысяч учреждений различных форм собственности.
В этом году Росгвардейцы пресекли свыше 84 тысяч правонарушений, связанных с охраняемым имуществом. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, поздравляя личный состав с профессиональным праздником, отметил их вклад в зоне СВО, подчеркнув самоотверженность и высокую ответственность бойцов в защите граждан.
Читайте также:
Полицейские в Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу
12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания
В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем
Елена Перлова