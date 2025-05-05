В Подмосковье гость во время застолья несколько раз ударил хозяина ножом

Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП, – черепно-мозговые, а также травмы позвоночника, грудной клетки и живота. Именно поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла, заявил главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.