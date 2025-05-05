В Подмосковье гость во время застолья несколько раз ударил хозяина ножом

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на жителя посёлка Развилка Ленинского городского округа, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В правоохранительные органы обратились жители одного из многоквартирных домов в Развилке. Они рассказали, что от соседей доносятся крики. Прибывшие по вызову росгвардейцы установили, что проблемы возникли у компании во время алкогольного застолья. Между хозяином и гостем произошёл конфликт, и гость схватил нож и несколько раз ударил им оппонента», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии передали нападавшего полиции для дальнейшего разбирательства, а потерпевший, находившийся без сознания, был госпитализирован.
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