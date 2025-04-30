В ступинской школе №2 состоялись учения по антитеррористической безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Образовательные учреждения городского округа Ступино приняли участие во Всероссийских учениях по обеспечению безопасности.
В школах были проведены тренировки, направленные на отработку действий персонала, учащихся и сотрудников охраны в случае чрезвычайных ситуаций, включая захват заложников и обнаружение взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Как сообщил начальник отдела вневедомственной охраны округа Андрей Вронский, тренировки охватывают различные сценарии, среди которых — проникновение злоумышленника, обнаружение подозрительных предметов и атака с использованием дронов. Конкретный сценарий выбирается с учётом возможностей и инфраструктуры каждой школы. Основная задача охраны — максимально быстро прибыть на место, обезопасить территорию и при необходимости помочь в эвакуации. В рамках учений в школе №2 отрабатывалась ситуация с беспилотником, доставившим взрывное устройство. Подозрительный предмет был обнаружен персоналом, после чего к зданию была вызвана Росгвардия. Специалисты оценили уровень угрозы, изолировали объект и организовали эвакуацию. Подобные мероприятия проводятся регулярно и строго по плану.
Читайте также:
В Ступине завершают благоустройство сквера на Колхозной улице
В Ступине вручили награды лучшим работникам округа
В руководстве Ступина обсудили оздоровительную кампанию и организацию летних кафе
«Эвакуированы 679 детей и 21 человек технического персонала. Тренировка прошла в штатном режиме. Наша школа оборудована пунктом временного размещения. Он оборудован огнетушителями, средствами медицинской помощи и питьевой водой», — отметила заместитель директора по безопасности школы №2 Ирина Курбакова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
«Все действуют по установленному алгоритму. Такие учения проводим постоянно, чтобы люди точно знали, как им действовать в чрезвычайной ситуации. Это жизненно важно в наше неспокойное время», - подчеркнул заместитель начальника управления образования окружной администрации Александр Соболев.
Читайте также:
В Ступине завершают благоустройство сквера на Колхозной улице
В Ступине вручили награды лучшим работникам округа
В руководстве Ступина обсудили оздоровительную кампанию и организацию летних кафе
Дайана Хусинова