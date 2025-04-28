Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники столичной Росгвардии при поддержке СОБРа задержали подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров. В ведомстве предоставили соответствующие кадры.
По данным следователей, фигуранты навязывали своим жертвам установку дорогого оборудования для защиты бытовой техники. Злоумышленники вводили пожилых людей в заблуждение, говоря о якобы повышенном риске возгораний.
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«По предварительным данным, аферисты обманули не менее 17 пенсионеров, причинив ущерб на суммы от 10 до 80 тысяч рублей с каждого», — сказано в релизе ведомства.У задержанных нашли удостоверения работников региональной организации, оборудование, банковские карты и прочие вещдоки. Следователи продолжают разбирательство.
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Никита Кротов