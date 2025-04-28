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Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники столичной Росгвардии при поддержке СОБРа задержали подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров. В ведомстве предоставили соответствующие кадры.
По данным следователей, фигуранты навязывали своим жертвам установку дорогого оборудования для защиты бытовой техники. Злоумышленники вводили пожилых людей в заблуждение, говоря о якобы повышенном риске возгораний.

«По предварительным данным, аферисты обманули не менее 17 пенсионеров, причинив ущерб на суммы от 10 до 80 тысяч рублей с каждого», — сказано в релизе ведомства.
У задержанных нашли удостоверения работников региональной организации, оборудование, банковские карты и прочие вещдоки. Следователи продолжают разбирательство.

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Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере
Посольство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших из-за ЧП в Ванкувере
28 апреля 2025, 04:44

Фото: iStock/miki-tiger

Посольство России в Канаде в воскресенье выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наезда автомобиля на толпу во время филиппинского фестиваля в Ванкувере. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии, добавив, что информация о возможном наличии российских граждан среди пострадавших уточняется.
Инцидент произошёл в районе Саут-Ванкувер, где проходил фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу. Автомобиль въехал в скопление людей, собравшихся на празднование. Расследование обстоятельств продолжается, посольство РФ поддерживает связь с канадскими службами для получения актуальных данных.

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По последним данным местной полиции, число погибших достигло 11 человек. Водитель, задержанный на месте, ранее контактировал с правоохранительными органами и медиками из-за проблем с психическим здоровьем. Власти пока не рассматривают инцидент как теракт.

«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — передает РИА Новости информацию посольства РФ.
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The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней
27 апреля 2025, 22:13

Фото: iStock/ Ирина Мещерякова

Миниатюрная такса по кличке Валери прожила полтора года на острове в Индийском океане, прежде чем ее смогли спасти, сообщила газета The Guardian.
Осенью 2023 года собака пропала на острове Кенгуру (Австралия), когда ее хозяева — Джорджия Гарднер и Джош Фишлок из Нового Южного Уэльса — проводили отпуск в районе Стокс-Бэй. Сразу после исчезновения питомца владельцы начали искать Валери, но ничего не вышло.

Порой таксу видели на острове, волонтеры пытались поймать ее с помощью ловушек и камер наблюдения, но все оказывалось безрезультатным. Только спустя 529 дней Валери попалась в установленную ловушку.

В настоящее время с собакой все прекрасно. В скором времени ее вернут хозяевам.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического случая, в результате которого 43-летний мужчина умер.

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#остров
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#волонтеры
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Велосипедист отправил в смертельный нокаут мужчину в Лобне
В Лобне мужчина умер после удара велосипедиста
27 апреля 2025, 21:59

Фото: iStock/ Toa55

В подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического случая, в результате которого 43-летний мужчина умер, сообщил Телеграм-канал Mash.
20-летний Илья катался на велосипеде неподалеку от жилых домов, когда к нему подошел 43-летний Василий и стал критиковать из-за его времяпрепровождения.

Во время словесной перепалки мужчина использовал бранные слова и облил молодого человека пивом. Тогда велосипедист ударил его, из-за чего Василий упал и ударился головой об асфальт.

Пострадавшего привезли в больницу, где ему провели операцию, но спасти мужчину не получилось — он умер. Сейчас эксперты занимаются установлением точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Магас 27 апреля вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти одного из пассажиров на борту.

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Самолету Москва — Магас пришлось сесть в Волгограде из-за смерти пассажира
27 апреля 2025, 21:47

Фото: iStock/ Peluca

Самолет Москва — Магас 27 апреля вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти одного из пассажиров на борту, сообщило агентство РИА Новости.
«Сегодня на рейсе DP 6903 Москва — Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание», — обратили внимание представители компании.

Командир борта принял решение приземлиться в аэропорту Волгограда. Экипаж воздушного судна пытался спасти жизнь клиента, но прибывшие врачи констатировали его смерть. В авиакомпании подчеркнули, что сожалеют о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.

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Обвиняемого в подрыве генерала Москалика отправили в СИЗО на 2 месяца
Обвиняемого в подрыве генерала Москалика Кузина отправили в СИЗО на 2 месяца
27 апреля 2025, 21:27

Фото: iStock/ Rawf8

Игната Кузина, обвиняемого в подрыве генерала Москалика в Балашихе, отправили в СИЗО на 2 месяца. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Ранее Кузина задержали в Турции.

Уточнялось, что мужчина — уроженец Украины, однако продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии. Недавно он переехал в подмосковную Балашиху, где снял квартиру в том же подъезде, где жил генерал Москалик. Потом он купил подержанный автомобиль Volkswagen, заминировал его и припарковал у дома.

25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм умер на месте. Тогда Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции

Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Установили, что Кузин — действующий агент украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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