Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму

Роскачество: проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки
Фото: iStock/Pawel Kacperek

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров работает над созданием национального стандарта на шаурму. Об этом пишет РИА Новости.



Проект ГОСТа находится на стадии доработки, и специалисты анализируют все поступившие отзывы. Цель — сделать документ практичным и полезным для всех.

Новый стандарт установит единые технические требования к популярному блюду. Он учтет санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также опирается на передовые практики в сфере общественного питания.

В июне 2024 года организация объявила о начале работы над ним. Это поможет улучшить качество шаурмы и повысить доверие потребителей к продукту. Теперь любители этого уличного блюда могут рассчитывать на безопасность и вкус, соответствующие современным требованиям.

Дарья Осипова

