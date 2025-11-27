Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму
Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров работает над созданием национального стандарта на шаурму. Об этом пишет РИА Новости.
Проект ГОСТа находится на стадии доработки, и специалисты анализируют все поступившие отзывы. Цель — сделать документ практичным и полезным для всех.
Новый стандарт установит единые технические требования к популярному блюду. Он учтет санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также опирается на передовые практики в сфере общественного питания.
В июне 2024 года организация объявила о начале работы над ним. Это поможет улучшить качество шаурмы и повысить доверие потребителей к продукту. Теперь любители этого уличного блюда могут рассчитывать на безопасность и вкус, соответствующие современным требованиям.
