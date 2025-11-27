Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму

27 ноября 2025, 07:30

Роскачество: проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров работает над созданием национального стандарта на шаурму. Об этом пишет РИА Новости.