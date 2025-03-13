Зоозащитник предложил неочевидную меру по борьбе с бродячими собаками

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Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировали в Подмосковье за последние 4 года. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.
Экспертом Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что в законопроекте не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы.
По его словам, никакие меры, решающие проблему глобально по всей стране, не начали разрабатывать.
Он рассказал, что есть предложение ввести платную зооопеку — если нет мест в приютах, отдавать животное гражданам за определенную плату, то есть платить пособие за содержание.
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«То есть, собаки, которые были стерилизованы, возвращены на места и имеют бирки или несмываемые метки, вообще становятся неприкасаемыми. Они не подлежат отлову. Получается, мы имеем какой-то гибридный проект», — сказал эксперт.
По его словам, никакие меры, решающие проблему глобально по всей стране, не начали разрабатывать.
«По сути дела, у нас масса санкций предусмотрена, в том числе штрафы за самовыгул, за нарушение правил содержания, но как их брать, если нет чипа. Это просто физически невозможно. Контроль над разведением тоже у нас не введен», — поделился зоозащитник.
Он рассказал, что есть предложение ввести платную зооопеку — если нет мест в приютах, отдавать животное гражданам за определенную плату, то есть платить пособие за содержание.
«Это ведь социальная поддержка, и животные будут не на морозе. И контролировать это проще. В какие-то дни человек будет предъявлять животное, показывать, что оно в порядке. Это будет как профессия», — предложил Ильинский.
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Анастасия Панченко