Подмосковным пассажирам рассказали, как перевозить домашних животных в автобусах компании

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Мострансавто и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах компании. Соблюдение этих правил важно для обеспечения комфорта и безопасности всех пассажиров.
Бесплатный проезд на руках или в качестве ручной клади разрешён для собак карликовых пород. Кроме того, право на бесплатный проезд имеют собаки-поводыри. Однако животное должно быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.
Остальные животные и птицы должны перевозиться в клетках, сумках или контейнерах, суммарные размеры которых не превышают 120 см в длину, ширину и высоту. Собак средних и крупных размеров нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке.
Остальные животные и птицы должны перевозиться в клетках, сумках или контейнерах, суммарные размеры которых не превышают 120 см в длину, ширину и высоту. Собак средних и крупных размеров нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке.
Провоз животного оплачивается отдельно по тарифу ручной клади. В городском сообщении стоимость составляет 59 рублей, в пригородном — зависит от расстояния: до 25 км — 59 рублей, от 25 до 50 км — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.
Пассажир полностью отвечает за безопасность и поведение своего питомца во время поездки. Важно, чтобы животное не создавало неудобств другим пассажирам и не загрязняло салон автобуса.
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