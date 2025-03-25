Подмосковным пассажирам рассказали, как перевозить домашних животных в автобусах компании

Мострансавто и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах компании. Соблюдение этих правил важно для обеспечения комфорта и безопасности всех пассажиров.

Бесплатный проезд на руках или в качестве ручной клади разрешён для собак карликовых пород. Кроме того, право на бесплатный проезд имеют собаки-поводыри. Однако животное должно быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.



Остальные животные и птицы должны перевозиться в клетках, сумках или контейнерах, суммарные размеры которых не превышают 120 см в длину, ширину и высоту. Собак средних и крупных размеров нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке.