Роскачество напомнило о минимальной надбавке за ночные смены
Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко сообщила, что труд в ночное время оплачивают по повышенному тарифу. Работник получает доплату за каждый час смены в период с 22:00 до 6:00.
В беседе с «Газетой.Ru» Шульженко уточнила, что минимум составляет 20% от часовой ставки или части оклада за час. Если сотрудник получает 500 рублей в час, надбавка не может быть ниже 100 рублей. За смену продолжительностью восемь часов сумма составит 800 рублей.
Такой минимум устанавливает постановление правительства №436. Компания вправе предусмотреть более высокую компенсацию в коллективном договоре, трудовом соглашении или внутреннем положении.
Эксперт обратила внимание, что закон ограничивает привлечение отдельных категорий сотрудников к ночному труду. Беременные женщины не могут работать в это время. Для несовершеннолетних действует аналогичный запрет, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством.
Женщин с детьми младше трех лет и сотрудников с инвалидностью разрешается ставить в ночные смены только при письменном согласии и отсутствии медицинских противопоказаний. Работодатель обязан письменно сообщить им о праве отказаться от такого графика.
Шульженко добавила, что постоянная работа ночью способна нарушить режим сна и снизить качество восстановления. При составлении расписания важно оставлять человеку достаточно времени для отдыха между сменами.
Читайте также: