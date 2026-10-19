Роскачество напомнило о минимальной надбавке за ночные смены

19 октября 2026, 07:22

Роскачество: каждый час работы с 22:00 до 6:00 оплачивается минимум на 20% выше

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Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко сообщила, что труд в ночное время оплачивают по повышенному тарифу. Работник получает доплату за каждый час смены в период с 22:00 до 6:00.