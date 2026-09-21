Роскачество назвало безопасную дневную порцию овсяного печенья
Эксперты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять овсяным печеньем, несмотря на пользу овса. Для большинства взрослых подходящей порцией считают около 50 граммов в сутки.
В беседе с RT специалисты пояснили, что овсяные углеводы медленно перерабатываются организмом и помогают дольше сохранять запас энергии. При высокой физической активности норму можно увеличить до 50–70 граммов. Рацион для набора веса допускает до 100–150 граммов лакомства, однако быстрые углеводы не должны занимать значительную часть меню.
Польза продукта зависит от рецептуры. Производители нередко добавляют много сахара и жира, поэтому печенье превращается в калорийный десерт. По ГОСТу в такой выпечке должно содержаться не менее 14% овсяной муки или хлопьев. При этом стандарт разрешает до 40% сахара и до 25% жира.
Классический рецепт обычно включает овсяную и пшеничную муку, сахар, жир и изюм. Сахар важен для консистенции теста: он делает массу вязкой и влияет на свойства готового изделия.
Овсяное печенье стоит исключить из рациона при непереносимости овса или глютена. Ограничения необходимы при диабете, ожирении и лишнем весе.
При покупке эксперты советуют читать этикетку и выбирать продукт без избытка консервантов и искусственных компонентов. Предпочтение лучше отдать вариантам с меньшей долей сахара либо с натуральными подсластителями. В герметичной пачке натуральное печенье сохраняет качество примерно шесть месяцев, на развес — до 15 дней.
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