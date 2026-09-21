Роскачество назвало безопасную дневную порцию овсяного печенья

21 сентября 2026, 10:03

Эксперты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять овсяным печеньем

Фото: iStock/Gorlov

Эксперты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять овсяным печеньем, несмотря на пользу овса. Для большинства взрослых подходящей порцией считают около 50 граммов в сутки.