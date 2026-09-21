В российском аэропорту задымился пассажирский самолет
Носовая часть фюзеляжа задымилась во время подготовки самолета авиакомпании Red Wings к вылету в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел вечером воскресенья, 20 сентября около 19:20. Аэродромные службы оперативно устранили проблему. Сейчас специалисты проверяют состояние самолета. Сотрудники ведомства, в свою очередь, выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. В момент происшествия пассажиров и членов экипажа в лайнере не было.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Победа» более чем со 150 пассажирами срочно сел в Самаре. Причиной стала критическая нехватка топлива из-за облета территории Казахстана.
Читайте также: