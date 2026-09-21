В российском аэропорту задымился пассажирский самолет

21 сентября 2026, 09:09

Прокуратура начала проверку после задымления самолета в аэропорту Екатеринбурга

Фото: iStock/XavierMarchant

Носовая часть фюзеляжа задымилась во время подготовки самолета авиакомпании Red Wings к вылету в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.