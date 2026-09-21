Ученые назвали популярную приправу полезной для памяти

21 сентября 2026, 08:54

Front Nutr: экстракт куркумы может улучшать память и внимание при Альцгеймере

Фото: iStock/seb_ra

Экстракт куркумы может положительно влиять на некоторые показатели памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. Такой вывод сделали ученые из Канагавского стоматологического университета в Японии, их работа появилась на странице журнала Frontiers in Nutrition.