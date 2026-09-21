Ученые назвали популярную приправу полезной для памяти
Экстракт куркумы может положительно влиять на некоторые показатели памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. Такой вывод сделали ученые из Канагавского стоматологического университета в Японии, их работа появилась на странице журнала Frontiers in Nutrition.
В наблюдательском исследовании участсовали 13 человек с легкими нарушениями когнитивных функций, связанными с болезнью Альцгеймера. В течение четырех месяцев они принимали экстракт Curcuma longa — растения, из которого получают привычную приправу куркуму. Добавка включала в себя активные соединения бисакурон и турмеронолы.
Проанализировав данные десяти участников, ученые заметили улучшение отдельных показателей памяти и снижение расчетного «возраста мозга» по результатам цифрового когнитивного тестирования. Также улучшились некоторые характеристики внимания и рабочей памяти.
Вместе с тем общая оценка когнитивных способностей по стандартной шкале сильно не изменилась. Авторы подчеркивают, что полученные данные лишь указывают на возможную пользу экстракта куркумы для поддержания работы мозга, но нуждаются в подтверждении в более крупных исследованиях.
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