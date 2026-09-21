Россиянам объяснили, как отличить мошенника от потенциального работодателя
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, как отличить мошенника от потенциального работодателя. Ее слова приводит телеканал Москва 24.
Как отметила специалист, насторожить должны спешка и попытки получить паспортные данные кандидата еще до заключения трудового договора. Согласно статье 65 ТК РФ, работодатель вправе требовать паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, а при необходимости — дипломы, документы воинского учета и справку о судимости. Однако все эти документы передаются только на этапе заключения трудового договора. До этого работодатель может запросить лишь информацию, необходимую для оценки деловых качеств — например, резюме или портфолио.
Лоикова подчеркнула, что на практике некоторые компании запрашивают паспорт и другие документы на финальной стадии отбора из-за проверки службы безопасности. В таком случае кандидат должен хотя бы подписать согласие на обработку персональных данных. При этом требовать сведения о семейном положении, беременности, политических взглядах или вероисповедании руководство не вправе. Абсолютным табу эксперт назвала отправку реквизитов банковской карты — их запрашивают только после трудоустройства.
Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, эксперт рекомендует проявлять повышенную бдительность: не связываться с теми, кто предлагает подозрительно выгодные условия, настораживаться при спешке и чрезмерном давлении. Обязательно нужно проверять информацию о работодателе — заходить на официальный сайт организации и читать отзывы. Также нельзя отправлять коды из СМС — их запрашивают только мошенники.
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