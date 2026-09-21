Россиянам объяснили, как отличить мошенника от потенциального работодателя

21 сентября 2026, 09:25

HR-эксперт Лоикова объяснила, как отличить работодателя от мошенника

Фото: iStock/scyther5

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, как отличить мошенника от потенциального работодателя. Ее слова приводит телеканал Москва 24.