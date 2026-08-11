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Выяснилось, что иностранные специалисты подали сотни заявок на переезд в Россию

В АСИ сообщили о 658 заявках иностранных специалистов на программу переезда в РФ
Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Свыше 600 заявок на переезд в Россию подали иностранные специалисты из разных стран мира. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.



С апреля этого года в России действует программа «Время жить в России», учредителем которой выступает АСИ. Главное условие для участия – наличие востребованных компетенций и уважение к традиционным российским ценностям.

На специализированной платформе уже зарегистрировались около четырех тысяч человек, а число официальных заявок достигло 658. География участников охватывает страны Азии, Ближнего Востока, Европы, а также США и Канаду. Средний возраст претендентов составляет от 25 до 45 лет.

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Программа нацелена на привлечение талантливых высококвалифицированных специалистов – учёных, выдающихся спортсменов, деятелей культуры и студентов-отличников с высокими академическими достижениями. По прогнозам Чупшевой, до конца года количество заявок увеличится ещё на несколько тысяч.

Ранее стало известно, по какой причине граждане ФРГ стремятся переехать в Россию. Согласно сведениям посольства РФ в Берлине, одним из основных мотивов, который подталкивает немцев к решению сменить место жительства, является недовольство навязываемой на Западе пропагандой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мария Моисеева

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