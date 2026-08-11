Выяснилось, что иностранные специалисты подали сотни заявок на переезд в Россию

11 августа 2026, 07:13

В АСИ сообщили о 658 заявках иностранных специалистов на программу переезда в РФ

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Свыше 600 заявок на переезд в Россию подали иностранные специалисты из разных стран мира. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.





С апреля этого года в России действует программа «Время жить в России», учредителем которой выступает АСИ. Главное условие для участия – наличие востребованных компетенций и уважение к традиционным российским ценностям.



На специализированной платформе уже зарегистрировались около четырех тысяч человек, а число официальных заявок достигло 658. География участников охватывает страны Азии, Ближнего Востока, Европы, а также США и Канаду. Средний возраст претендентов составляет от 25 до 45 лет.



