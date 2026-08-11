Врач рассказала о пользе крыжовника и его скрытых преимуществах
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Леденева напомнила, что крыжовник, несмотря на свою скромную популярность, является ценной летней ягодой – она богата клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. Ее слова передает «Газета.Ru».
Согласно материалу, клетчатка в крыжовнике поддерживает здоровье кишечника и даёт длительное чувство сытости, что полезно для контроля веса. Витамин С укрепляет иммунитет и защищает клетки от окислительного стресса. Калорийность полезной ягоды невысока – около 40–45 ккал на 100 граммов. Это делает её хорошей альтернативой сладким десертам.
Однако из-за обилия органических кислот и клетчатки крыжовник может вызвать дискомфорт при гастрите, язвенной болезни желудка или склонности к диарее, поэтому употреблять его стоит умеренно. Врач подчеркнула, что максимальную пользу приносит не отдельный «суперпродукт», а разнообразный рацион, в который крыжовник органично вписывается наряду с другими сезонными ягодами и овощами.
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