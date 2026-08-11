Врач рассказала о пользе крыжовника и его скрытых преимуществах

11 августа 2026, 05:00

Врач Леденева: Крыжовник богат клетчаткой, витамином С и антиоксидантами

Фото: iStock/Eileen Kumpf

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Леденева напомнила, что крыжовник, несмотря на свою скромную популярность, является ценной летней ягодой – она богата клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. Ее слова передает «Газета.Ru».