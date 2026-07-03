Роскачество назвало главные признаки отеля для отдыха с детьми
Директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова посоветовала семьям с детьми заранее проверять безопасность номеров и условия для маленьких гостей перед бронированием отпуска. Об этом сообщает Life.ru.
По словам эксперта, в комнате важны ограничители на окнах и защита на розетках. При выборе гостиницы стоит узнать, есть ли игровая комната, детская площадка, анимация и бассейн с мелкой зоной и подогревом. Шагарова рекомендует уточнить, предлагает ли отель стульчики для кормления, детское меню, аренду коляски, манежа и горшка. Полезной станет и возможность разогреть питание для ребенка.
Если у гостиницы есть пляж, лучше заранее выяснить, дежурят ли там спасатели и подходит ли вход в воду для детей. Эксперт советует проверить наличие медпункта и аптеки, а ещё оценить, далеко ли находятся продуктовый магазин и больница. Отдельное внимание она призвала уделить отзывам семейных туристов. По ее оценке, полагаться лишь на описание отеля на сайтах бронирования не стоит.
Во время самого отдыха стоит избегать слишком насыщенной программы и оставлять время на сон, игры и спокойные прогулки. Детям легче адаптироваться, когда у них сохраняется привычный ритм, поэтому экскурсии и активные развлечения лучше чередовать с отдыхом. Родителям также стоит обращать внимание на безопасность: проверять окна, розетки, лестницы и качество воды или питания. Тогда поездка будет не только интересной, но и действительно удобной для всей семьи.
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