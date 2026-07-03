Роскачество назвало главные признаки отеля для отдыха с детьми

03 июля 2026, 15:11

Роскачество посоветовало при отпуске с детьми выбирать номера с защитой на окнах

Фото: iStock/Nadezhda1906

Директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова посоветовала семьям с детьми заранее проверять безопасность номеров и условия для маленьких гостей перед бронированием отпуска. Об этом сообщает Life.ru.