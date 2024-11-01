Роскачество обнаружило опасные вещества в произведённых в России подушках

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Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ведомство проводило проверку продукции 15 крупных российских производств, изготавливающих подушки из пуха и пера. В итоге нарушения обнаружились почти у всех.
Так, в подушках от компаний Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и «Долины снов» оказалось в четыре раза превышено содержание ацетальдегида. Это вещество, в составе которого находится уксусная кислота, вызывает раздражение слизистой, гортани и глаз.
Компании Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Ist'ok и «Минари» производят подушки, в которых значительно завышен индекс токсичности в водной среде. Если человек прикоснётся к подушке влажной кожей, например, после душа, это грот аллергической реакцией и даже отравлением.
Также некоторые производители, включая известную фирму Ormatek, выпускали продукцию с пылью и пылевыми клещами.
Кроме того, Роскачество обнаружило несоответствие реального состава подушек с заявленным на упаковке.
Итоги исследования были направлены в надзорные органы.
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Так, в подушках от компаний Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и «Долины снов» оказалось в четыре раза превышено содержание ацетальдегида. Это вещество, в составе которого находится уксусная кислота, вызывает раздражение слизистой, гортани и глаз.
Компании Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Ist'ok и «Минари» производят подушки, в которых значительно завышен индекс токсичности в водной среде. Если человек прикоснётся к подушке влажной кожей, например, после душа, это грот аллергической реакцией и даже отравлением.
Также некоторые производители, включая известную фирму Ormatek, выпускали продукцию с пылью и пылевыми клещами.
Кроме того, Роскачество обнаружило несоответствие реального состава подушек с заявленным на упаковке.
Итоги исследования были направлены в надзорные органы.
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Анастасия Чинкова