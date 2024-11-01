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Роскачество обнаружило опасные вещества в произведённых в России подушках

Фото: iStock/triocean

Фото: iStock/triocean

Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ведомство проводило проверку продукции 15 крупных российских производств, изготавливающих подушки из пуха и пера. В итоге нарушения обнаружились почти у всех.

Так, в подушках от компаний Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и «Долины снов» оказалось в четыре раза превышено содержание ацетальдегида. Это вещество, в составе которого находится уксусная кислота, вызывает раздражение слизистой, гортани и глаз.



Компании Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Ist'ok и «Минари» производят подушки, в которых значительно завышен индекс токсичности в водной среде. Если человек прикоснётся к подушке влажной кожей, например, после душа, это грот аллергической реакцией и даже отравлением.

Также некоторые производители, включая известную фирму Ormatek, выпускали продукцию с пылью и пылевыми клещами.

Кроме того, Роскачество обнаружило несоответствие реального состава подушек с заявленным на упаковке.

Итоги исследования были направлены в надзорные органы.

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#россия
«Эффект охлаждения»: Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве
Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица
01 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Наступил последний месяц осени. Как скоро ждать зимы и стоит ли все еще надеяться на положительные температуры?
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что ближайшие пять дней хорошей погоды ждать не стоит.
«Мы вступили в пору предзимья. Ждать теплых дождей не приходится. За 1 ноября выпадет большое количество осадков — до 20 мл по Московской области. Но это не самый неприятный элемент прогноза. Уже завтра, 2 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет близка к нулю или даже будет слабо отрицательная, дороги будут скользкие. Тем, кто не променял летнюю резину на зимнюю, советую пользоваться общественным транспортом», — сказала синоптик.

По ее словам, предстоящие праздники будут напоминать зимние, потому что ожидается снег и гололедица.
«Температура воздуха 3 и 4 ноября ночью -3°С, днем от -2°С до 3°С. Довольно сильный северо-западный ветер будет. Ветер создаст дополнительный эффект охлаждения. Одевайтесь уже почти по-зимнему», — заключила собеседница.

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Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
01 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе ожидаются дождь со снегом, местами гололедица и усиление ветра до 21 м/с, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«К устранению последствий непогоды привлекаются 657 бригад и 4 тыс. 322 единицы спецтехники, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 19 МВт. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме. У энергетиков Подмосковья есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что при возникновении технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электроэнергии можно позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220 или по телефонам Единой диспетчерской службы городских округов.

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Москвичей предупредили о резком падении давления 4 ноября
Синоптик Шувалов спрогнозировал снижение давления 4 ноября в Москве
01 ноября 2024, 15:37

Фото: iStock/sandipruel

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 4 ноября в Москве произойдёт резкое снижение давления.
«Вторая половина субботы и воскресенье без осадков, но уже холодно — мы в тылу циклона. 4 ноября будет самая неприятная погода. Циклон идёт южнее Москвы. Очень ныряющий циклон с Ботнического залива, с юго-северной части, и уже за сутки проходит от Великого Новгорода до Брянска, затем сюда. И поэтому очень много снега принесёт с собой. Это будет самый снежный день, и температура уже будет близка к 0°С», — добавил в беседе с RT Шувалов.

А тем временем кузбасских водителей предупредили об особой осторожности на дорогах зимой. Специалисты рекомендовали готовить автомобили к зимнему сезону тщательнее.

«Управление автомобилем зимой требует особых навыков. При этом транспортное средство должно быть максимально готово к сезону холодов. Госавтоинспекция собрала для водителей полезные советы о том, как подготовить свой автомобиль для безопасных и комфортных зимних поездок», — приводит «Сiбдепо» сообщение УГИБДД по Кузбасс.

Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что зимняя погода ожидает жителей Москвы уже в эти выходные – 2-3 ноября.

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Школьники Павловского Посада в ходе флешмоба сделали шар дружбы
01 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В школе №18 им. Н.В. Менчинского в Павловском Посаде провели графический флешмоб «Шар дружбы». Участниками праздника в честь Дня народного единства стали ребята из начальной школы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Школьникам рассказали, что это праздник единства всех людей многонациональной России. На территории нашей страны проживают представители почти 190 национальностей.
«Участники мероприятия погрузились в увлекательный мир истории этого праздника. Именно 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило польских захватчиков из Китай-города в Москве», – говорится в сообщении.
Во время флешмоба дети создали большой, яркий шар из папье-маше, посвящённый теме народного единства.

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#подмосковье
#московская область
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В Москве вырос спрос на врачей неожиданного профиля
В Москве в два раза вырос спрос на трихологов
01 ноября 2024, 15:23

Фото: iStock/dikushin

Спрос на трихологов вырос в два раза за год в Москве.
Отмечается, что это может быть связано с тем, что люди чаще встречаются с выпадением волос. Лечение может обойтись гражданам в 30 тыс. рублей и более.

«У женщин телогенное выпадение встречается чаще, чем у мужчин. Это зависит от множества факторов, допустим, от низкого содержания железа в организме. От низкого содержания витамина D. Плюс женщины более эмоциональны и больше подвергнуты стрессу, чем мужчины», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» врач-трихолог Анастасия Назарова.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила, на что можно претендовать при увольнении.

«Сотруднику, с которым принял решение расстаться работодатель, часто полагается не только стандартная зарплата, но и специфические выплаты. Так, работодатель обязан компенсировать отпуск, который человек не успел отгулять за время работы. Если же увольнение вынужденное, компании придётся компенсировать также потерю заработка», — пояснила в беседе с RT Санина.

Ранее сообщалось, что в Клину Московской области стало доступно более 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями.

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В Москве заработал динамический тариф на парковку
01 ноября 2024, 15:11

Фото: iStock/eugenesergeev

В центре Москвы с 1 ноября начал действовать динамический тариф на парковку. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
Отмечается, что такой тариф доступен на городских парковках на площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, Ильинке, Новой площади и в Никитском переулке.

Ранее сообщалось об успешном завершении тестирования пилотного проекта. Столичные водители проявили интерес к новой системе формирования тарифа, по которой стоимость парковки может снижаться до нуля рублей с учётом трафика. Это позволяет в ряде случае оставить машину на платной парковке бесплатно.

Теперь же познакомиться с такой системой могут все автомобилисты города. Цена стоянки будет зависеть онт загруженности участка дороги. При парковка практически не занята, то её стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если же на стоянке практически нет свободных мест, то максимальная цена тарифа составит 800 рублей в час.

Отмечается, что пока динамический тариф действует в рамках пилотного проекта, поэтому в него ещё будут вноситься изменения с опорой на обратную связь от автомобилистов.

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Глава АИДТ Ветров призвал восстановить систему оценок за поведение в школах
01 ноября 2024, 15:11

Фото: iStock/seb_ra

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в российских школах необходимо восстановить систему начисления оценок за поведение.
«Школа — это не только место, где дети получают знания, но и один из первых социальных институтов, где ученик получает определённое воспитание и навыки коммуникации в социуме. В процессе деидеологизации в 1990-е годы школу попытались лишить воспитательных задач. Учитывая изменения в образовании, возрождение педагогических традиций и курс на поддержку детства, прошу рассмотреть вопрос о возрождении системы начисления оценок за поведение», — приводит RT заявление Ветрова.

До этого зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал идею о штрафах для родителей за нарушение их детьми в возрасте до 16 лет ПДД.

«Считаю целесообразным поддержать эту инициативу исходя из того, что это дополнительная превенция, она обезопасит самих детей. Случаи нарушения детьми правил дорожного движения являются распространенными. А привить им нормы правильного поведения, разъяснить последствия нарушения правил дорожного движения – это именно обязанность родителей», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Выборный.

Ранее в рамках федерального проекта «Билет в будущее» два филиала Государственного социально-гуманитарного университета провели для учащихся мастер-классы по педагогическим специальностям.

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В городском округе Пушкино планируется благоустройство Банного леса
01 ноября 2024, 14:12

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Министерство благоустройства Московской области сообщило о планах благоустройства Банного леса в городском округе Пушкинский в 2025 году.
«Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей: 6,8 км новых дорожек, включая 5,27 км для пешеходов и 1,52 км для велолыжного маршрута, а также автостоянка на 48 мест, включая специализированные места для маломобильных групп. Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Для детей будут созданы две игровые площадки, а для любителей спорта — площадка для воркаута с тренажёрами. Кроме того, планируется установить смотровую площадку с видом на окрестные леса и овраги.

В лесопарке появятся пять зон для спокойного отдыха: зона у оврага с качелями, зоны в сосновом и смешанном лесу, площадки с кормушками для белок и птиц, а также зона отдыха с качелями в регулярном лесу.

Для удобства посетителей установят павильон проката с верандой, туалетные модули, комнату матери и ребёнка и контейнерную площадку. В лесопарке также появится современная уличная мебель, навигация и площадка для выгула собак.

Освещение будет организовано по всей транзитной и лыжной сети, на входных группах и площадках. Для обеспечения безопасности установят камеры видеонаблюдения и систему оповещения. Кроме того, планируется провести озеленение лесопарка.

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#пушкино
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В России начал работу реестр с электронными повестками в армию
01 ноября 2024, 14:10

Фото: iStock/scaliger

С 1 ноября начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учёта, следует из постановления правительства России.
Отмечается, что на первом этапе, который длился с 27 апреля по 31 октября, Минцифры РФ должно было разработать системы по специальному техническому заданию и передать её Минобороны, которое будет загружать в него сведения о военнообязанных.

Второй этап подразумевает начало работы реестра, однако в сентябре Минцифры сообщало, что его полноценное использование возможно не ранее 2025 года.

Из документа следует, что нынешний – осенний – призыв будет проведён с использованием нового цифрового ресурса. Однако ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в настоящее время продолжают действовать прежние правила, а электронные повестки будут протестированы лишь в ряде российских регионов. В частности, в Рязанской области, на Сахалине и в Республике Марий Эл.

В электронный реестр будут вносить личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, образовании, трудовом стаже, состоянии здоровья и иную информацию о военнообязанном.

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