Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Роскачестве рассказали, сколько россияне потратили на мороженое летом

В Роскачестве рассказали, сколько россияне потратили на мороженое летом

Роскачество: россияне за июнь и июль потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей
23 августа 2024, 11:27
Фото: iStock/sameer chogale

Фото: iStock/sameer chogale

Россияне за первые два месяца лета потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.


Уточняется, что за июнь и июль россияне потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей, что на 51% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Средневзвешенная цена за один килограмм мороженого летом этого года равна 751 руб. По сравнению с весенним периодом отметка увеличилась на 3,5%.

Отмечается, что большей популярностью пользовались онлайн-продажи мороженого. В июне-июле 2024 года продажи десерта в сети возросли на 46% в годовом выражении. При этом продажи в розничных точках увеличились на 32%.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как правильно выбрать мороженое

В Щёлкове с помощью специальной печи сделали нетающее мороженое

Подмосковный эндокринолог рассказала, как мороженое замедляет старение кожи
#цена
#мороженое
#онлайн
#россияне
Ремонт детсада на Парковой улице в Щёлкове завершится ко 2 сентября
23 августа 2024, 11:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Детский сад «Малыш», расположенный на Парковой улице в Щёлкове, капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков, он заверил, что садик откроется с началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знаю, как родители ждут этот садик обновлённым. Уже совсем скоро», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.
Работы по капитальному ремонту детского сада затянулись, так как в процессе выяснилось, что необходимо полностью поменять перекрытия, что не водило в первоначальный план. Чтобы успеть завершить капремонт до начала учебного года, на объекте увеличили количество рабочих.

Сейчас в здании детсада укладывают линолеум и монтируют сантехнику, скоро начнётся установка межкомнатных дверей и расстановка мебели. На прилегающей территории монтируют игровые комплексы. Отмечается, что работы будут вестись до 1 сентября, но завершатся в срок.

Читайте также:

Новый детсад на Школьной улице в Щёлкове откроют до конца года

В Подмосковье открывается 14 инвестиционных школ

Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год
#щёлково
#капремонт
#детсад
#капитальный ремонт
#детский сад
#андрей булгаков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый детсад на Школьной улице в Щёлкове откроют до конца года
23 августа 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Детский сад возводят на улице Школьная в Щёлкове, ход работ проверил глава округа Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Детский сад на Школьной откроем уже в этом году. Строительные работы идут с опережением графика», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале по итогам проверки.
В здании общей площадью около 4 тысяч квадратных метров будут оборудованы групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медпункт. Кроме того, проектом предусмотрены различные административные и технические помещения.

На прилегающей территории обустроят девять игровых площадок — по одной на каждую группу, а также большую спортплощадку. А рядом с входом будет парковка.

Читайте также:

В Подмосковье открывается 14 инвестиционных школ

Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год

В Балашихе готовится к открытию новый детсад на 250 мест
#щёлково
#детский сад
#строительство
#детсад
#андрей булгаков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Химок Волошин проверил готовность школ округа к новому учебному году
23 августа 2024, 10:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Проверку готовности школ к началу учебного года провел глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, особое внимание он уделил тем учебным заведениям, в которых проводились ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наша обязанность — выстроить работу так, чтобы школы были в идеальном состоянии. Более 35 тысяч детей в этом году приступят к занятиям, и приоритетное направление нашей работы — обеспечить для них комфортные и безопасные условия», — сказал Дмитрий Волошин.
В проверке готовности школ к учебному году также приняли участие родители школьников и члены окружного Совета депутатов.

В администрации отметили, что в текущем году ремонтные работы проводились в 26 школах округа Химки: в зданиях обновили фасады и мебель, покрасили стены и привели в порядок прилегающую территорию. Кроме того, в 19 школах была отремонтирована кровля.

Читайте также:

В Химках состоялся гала-матч легенд футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак»

Глава округа Волошин проверил подготовку к отопительному сезону в Новых Химках

В Химках определили победителя и призёров «Кубка Игоря Акинфеева»
#химки
#дмитрий волошин
#школы
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ногинске снесли аварийный жилой дом на восемь квартир
23 августа 2024, 10:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный жилой дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в городе Ногинск Богородского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Шлакоблочный двухэтажный дом был построен в 1958 году, он находился по адресу: Ногинск, 2-й Декабрьский переулок, 3А. Общая площадь постройки составляла около 430 квадратных метров. Здание признали аварийным и расселили. Опустевший дом продолжил разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» обращались к властям с просьбой снести ставшую опасной постройку и привести в порядок прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Дом снесли в июле текущего года. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.

Читайте также:

В Лыткарине построят четырёхэтажный паркинг с магазинами

В деревне Серково снесли полуразрушенную котельную

В Ногинске на месте снесённого аварийного дома обустроили парковку
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#ногинск
#аварийное жильё
#богородский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Самая сексуальная ученая в мире» подхватила солдатскую болезнь
23 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/S_Chum

Американская исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», заболела солдатской болезнью. Об этом информирует Daily Star.
По словам 28-летняя Мур, она поучаствовала в дайвинг-проекте, в рамках которого ей пришлось находиться в холодной воде ежедневно по 15 часов в сутки. Из-за этого у девушки развилась траншейная стопа.

Подписчики американки начали требовать, чтобы она выложила снимки пораженных стоп. Также комментаторы советовали, как избавиться от болезни. Один из них рекомендовал натереть пораженные участки ног кокосовым маслом.

Траншейная стопа — это заболевание, которое возникает при долгом воздействие на ноги холода и сырости. Впервые оно было описано врачами в ходе Первой мировой войны.

Читайте также:

Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира

Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей

Раздели и поставили на колени: беременная сибирячка устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа
#болезни
#секс
#учёный
#сша
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подмосковном портале госуслуг запустили сервис по вывозу ненужных вещей
23 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/Animaflora

Отправить заявку на вывоз ненужных вещей в Московской области теперь можно через региональный портал госуслуг, новая опция размещена на главной странице портала в разделе «Сервисы», сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Раньше для того, чтобы правильно утилизировать бытовую технику, её нужно было самостоятельно отвезти в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Новый сервис позволяет избавиться от ненужных вещей просто и быстро. Все, что требуется, — оформить онлайн-заявку. (…) Вывезти можно разные вещи — от старой мебели до автомобиля. А заявка оформляется онлайн в несколько кликов», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Для оформления заявки нужно авторизироваться на портале госуслуг, выбрать из списка предмет, который нужно вывезти, указать адрес, удобную дату и время и свои контакты. После этого с заявителем свяжутся, чтобы подтвердить заявку и сроки вывоза. Предметы их металла и крупногабаритная техника вывозится бесплатно, мебель, деревянные предметы и макулатура — на платной основе, цены указаны на странице сервиса.

Читайте также:

В Подмосковье станет проще собирать для переработки пластик, алюминий и текстиль

В Подмосковье запустили мобильный сервис соцуслуг

Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили около 7 млн раз
#цифровизация
#сервис
#утилизация
#мингосуправления мо
#московская область
#подмосковье
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Московской области утром 23 августа составила четыре балла
23 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/Animaflora

Интенсивность трафика на подмосковных дорогах по состоянию на утро пятницы, 23 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются в основном при движении в сторону столицы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечены при проезде по направлению к Москве на участках трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Ленинградское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Пятницкое, Дмитровское и Киевское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали водителей быть внимательными и аккуратными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких манёвров.

Читайте также:

Во Власихе отремонтировали 85% дорог и готовятся проложить новые

В Раменском округе привели в порядок пешеходные переходы у школ

Подмосковных водителей предупредили об активизации лосей
#трафик движения
#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продажи презервативов в России достигли рекорда
«Ведомости»: продажи средств контрацепции в России выросли в деньгах и объеме
23 августа 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Alexthq

По итогам первого полугодия 2024 года в России наблюдается значительный рост продаж презервативов и противозачаточных таблеток. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».
Выручка аптечных сетей составила 19,3 миллиарда рублей, что является максимальным показателем за последние пять лет. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года выручка составила 16,7 миллиарда рублей, а в 2022 году — 17,2 миллиарда.

Сеть аптек «36,6» отметила увеличение продаж презервативов на 8% и противозачаточных таблеток на 10%. Маркетплейс «Здравсити» зафиксировал рост продаж противозачаточных средств на 22%, в то время как Wildberries сообщил о повышении реализации контрацептивов на 25% в годовом выражении.

Эксперты связывают эту тенденцию с растущей осведомленностью молодежи о вопросах полового воспитания. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что открытие пунктов заказов маркетплейсов в небольших населенных пунктах сделало средства контрацепции более доступными.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что экономическая ситуация в стране также влияет на решение россиян отложить рождение детей, что способствует увеличению спроса на контрацептивы.

Читайте также:

Наркотики и сексуальное насилие: Психиатр Теслер о равнодушных родителях

Несовершеннолетний секс: Эксперт раскрыл, кто виноват в беременностях школьниц

Таблетка для оргазма: Сексолог Савская раскрыла тайну точки G
#эксперты
#рост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье открывается 14 инвестиционных школ
23 августа 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырнадцать школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договора о комплексном развитии территории, откроются в новом учебном году в Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
«Расскажем о нескольких таких школах. В частности, в числе инвестиционных учебных заведений открывается школа в жилом комплексе «Отрада», расположенном на территории городского округа Красногорск. Школа рассчитана на 1375 учеников. В здании оборудованы не только учебные кабинеты, но также помещения под кружки и секции — интеллектуальные и спортивные. Посещать эти внеклассные занятия смогут также дети, обучающиеся в других школах», — говорится в сообщении.
Ещё один реализованный инвестиционный проект — школа на 900 мест в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. В здании есть всё необходимое для современного учебного процесса. Кроме того, для первоклассников есть спальни и игровые. А на пришкольной территории, помимо спортплощадок, создан учебно-опытный участок с полевыми растениями и овощами.

Читайте также:

Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год

Во Фрязине стартовала реновация

В Балашихе готовится к открытию новый детсад на 250 мест
#строительство
#школы
#инвесторы
#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф