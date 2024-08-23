В Роскачестве рассказали, сколько россияне потратили на мороженое летом

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Россияне за первые два месяца лета потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Уточняется, что за июнь и июль россияне потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей, что на 51% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Средневзвешенная цена за один килограмм мороженого летом этого года равна 751 руб. По сравнению с весенним периодом отметка увеличилась на 3,5%.
Отмечается, что большей популярностью пользовались онлайн-продажи мороженого. В июне-июле 2024 года продажи десерта в сети возросли на 46% в годовом выражении. При этом продажи в розничных точках увеличились на 32%.
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