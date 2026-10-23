Меган Маркл об обвинениях против отца в педофилии: «Я защищала от него детей»

23 октября 2026, 15:40

Меган Маркл заявила, что защищала детей от своего отца

Меган Маркл (Фото: Инстаграм*/meghan)

Жена британского принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл отреагировала на высказывания в адрес отца, связанные с хранением детской порнографии. Ее слова приводит People.





Дочь 82-летнего Томаса Маркла-старшего намекнула, что не удивлена обвинениям, и подчеркнула, что переживает о пострадавших детях. По словам женщины, еще в 2018 году в полицию Лондона и Службу защиты членов королевской семьи поступило письмо, содержавшее в том числе некие обвинения против ее отца. Тогда ей сообщили о расследовании.



«Я надеюсь, теперь можно понять, что, несмотря на искажения в некоторых публикациях СМИ на протяжении многих лет, любое отдаление от моего отца и мой выбор не позволять ему общаться с детьми были продиктованы одной причиной: я защищала детей», — заявила знаменитость.