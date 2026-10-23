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В Татарстане впервые заметили красную полевку и редкого голубя

В Балтасинском районе РТ впервые нашли животных из Красной книги
Фото: istockphoto / Clark Warren

В Балтасинском районе Татарстана впервые зафиксировали красную полевку и клинтуха — редкие виды животных, занесенные в Красную книгу республики. Специалисты обнаружили их во время мониторинга биоразнообразия на территории заказника «Балтасинский» и общедоступных охотничьих угодий.



Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам. Красная полевка остается малочисленным видом в республике на протяжении последних десяти лет. Клинтух относится к семейству голубиных и является близким родственником сизого голубя и вяхиря.

Кроме того, специалисты подтвердили обитание в районе лесной куницы и кедровки. Лесная куница питается как животной, так и растительной пищей, а кедровка способствует распространению лесов, пряча запасы семян и орехов.

Дайана Хусинова

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