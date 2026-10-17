Роскачество предупредило о противопоказаниях при употреблении зефира

17 октября 2026, 14:32

Фото: Istock/NadinPanina

Роскачество рассказало о классическом рецепте зефира. В него входят сахар, патока, яблочное пюре, пектин или агар, яичный белок, красители и ароматизаторы. Яблочное пюре выступает обязательным компонентом: без него десерт не имеет права называться зефиром.





Как рассказали RT представители ведомства, за структуру отвечают пектин и агар, а яичный белок придаёт воздушную текстуру. Зефир без глазури содержит 300–330 ккал на 100 г и не включает жиры. Пектин и агар представляют собой пищевые волокна, а яблочный полисахарид обладает антиоксидантной активностью.

«Несмотря на перечисленные достоинства, зефир остаётся десертом с высоким содержанием сахара. Его употребление противопоказано при сахарном диабете», — подчеркнули в Роскачестве.