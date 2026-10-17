Врач развеяла миф о пользе растительного молока
Врач Липовая: растительное молоко не даёт преимуществ перед коровьим для ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Дарья Липовая рассказала, что люди часто выбирают растительное молоко не из-за непереносимости обычного, а потому что считают его более лёгким и полезным.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что для желудочно-кишечного тракта напиток на растительной основе не даёт безусловных преимуществ перед коровьим.
«В первую очередь это альтернатива для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока. Значение имеет и состав. В промышленных растительных напитках могут присутствовать добавленный сахар и загустители, а клетчатка и олигосахариды у чувствительных людей способны вызвать газообразование и боль в животе», — объяснила гастроэнтеролог.Липовая заявила, что при отсутствии медицинских ограничений отказываться от коровьего молока из-за моды не стоит. Когда растительная альтернатива действительно нужна, лучше выбирать напиток с коротким составом, без добавленного сахара и лишних компонентов — например, соевое молоко с минимальным составом.