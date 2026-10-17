Врач развеяла миф о пользе растительного молока

17 октября 2026, 11:03

Врач Липовая: растительное молоко не даёт преимуществ перед коровьим для ЖКТ

Фото: Istock/Bohdan Bevz

Врач-гастроэнтеролог Дарья Липовая рассказала, что люди часто выбирают растительное молоко не из-за непереносимости обычного, а потому что считают его более лёгким и полезным.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что для желудочно-кишечного тракта напиток на растительной основе не даёт безусловных преимуществ перед коровьим.

«В первую очередь это альтернатива для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока. Значение имеет и состав. В промышленных растительных напитках могут присутствовать добавленный сахар и загустители, а клетчатка и олигосахариды у чувствительных людей способны вызвать газообразование и боль в животе», — объяснила гастроэнтеролог.