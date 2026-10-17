«Порочный круг»: Россиянам назвали сладости, которые можно есть перед сном
Диетолог Бобровский: сладкое на ночь ведёт к бессоннице
Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что некоторые сладости не влияют на качество ночного отдыха, если человек употребляет их за два-три часа до сна. При этом отдельные лакомства специалист рекомендует есть за шесть часов до засыпания.
В беседе с изданием «Абзац» Бобровский заявил, что в некоторых сладостях, помимо углеводов, содержится кофеин.
«Шоколад — яркий пример. В этом случае лучше съесть за шесть часов до сна. Есть ещё быстрые углеводы, которые сочетаются с жирами: тортики с кремом, халва, эклеры. Это долго переваривается, поэтому лучше минимум за пять часов до сна. А сладости с белком или с клетчаткой — фрукты, йогурт — дают мягкую гликемическую кривую. Поэтому здесь рекомендации чуть слабее: два-три часа до сна», — отметил врач.Специалист добавил, что систематическое употребление быстрых углеводов поздно вечером формирует порочный круг: нарушенный сон и недосып провоцируют новую тягу к сахару на следующий день. Со временем это ведёт к хронической бессоннице и набору лишнего веса.