«Порочный круг»: Россиянам назвали сладости, которые можно есть перед сном

17 октября 2026, 13:06

Диетолог Бобровский: сладкое на ночь ведёт к бессоннице

Фото: Istock/AnnaPustynnikova

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что некоторые сладости не влияют на качество ночного отдыха, если человек употребляет их за два-три часа до сна. При этом отдельные лакомства специалист рекомендует есть за шесть часов до засыпания.





В беседе с изданием «Абзац» Бобровский заявил, что в некоторых сладостях, помимо углеводов, содержится кофеин.

«Шоколад — яркий пример. В этом случае лучше съесть за шесть часов до сна. Есть ещё быстрые углеводы, которые сочетаются с жирами: тортики с кремом, халва, эклеры. Это долго переваривается, поэтому лучше минимум за пять часов до сна. А сладости с белком или с клетчаткой — фрукты, йогурт — дают мягкую гликемическую кривую. Поэтому здесь рекомендации чуть слабее: два-три часа до сна», — отметил врач.