Стало известно, что лунные календари не помогут вырастить хороший урожай

10 мая 2026, 20:00

Агроном Абрамова: лунные календари не помогут получить хороший урожай

Агроном Галина Абрамова из Казанского ГАУ сообщила, что лунные календари указывают благоприятные дни для посадок в зависимости от положения Луны, однако доверять им не следует.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что учёные выполняли исследования в разных государствах, и итог показывал всегда одно и то же.

«Крупные многолетние эксперименты, в том числе российские, проводившиеся в Уральском аграрном университете, не выявили никакой разницы в урожае при посеве в так называемые благоприятные и неблагоприятные лунные дни: семена из одной партии, одинаковый грунт, одинаковый уход — и абсолютно одинаковый урожай во всех повторах», — заметила агроном.

«Любые потенциальные эффекты лунного влияния на растения через приливы или магнитное поле, вероятно, являются слабыми по сравнению с другими факторами окружающей среды», — отметила Абрамова.