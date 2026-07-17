Роскачество предупредило россиян о признаках опасной шаурмы
При покупке шаурмы важно обращать внимание не только на внешний вид продукта, но и на то как выглядит приготовивший ее повар. Об этом предупредили эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, передает RT.
Эксперты утверждают, что антисанитарные условия, такие как грязная одежда повара, отсутствие перчаток, головного убора и посторонних предметов на рабочем месте (например, телефона, ключей или лекарств), являются тревожными сигналами. Кроме того, в заведении должна быть чистая раковина для мытья овощей и зелени. Мыть руки в одной раковине с продуктами категорически недопустимо, отметили специалисты.
В Роскачестве также рекомендовали обратить внимание на качество ингредиентов. По их мнению, лучше, если мясо срезают прямо с вертела, а не вынимают из холодильника. Соус должен быть густым, однородным, без признаков расслоения или желтизны. Если он слишком жидкий или имеет кисловатый запах, эксперты советуют воздержаться от покупки такой шаурмы.
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