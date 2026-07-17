Роскачество предупредило россиян о признаках опасной шаурмы

17 июля 2026, 19:53

Роскачество: При покупке шаурмы важно обращать внимание на внешний вид повара

Фото: iStock/Pawel Kacperek

При покупке шаурмы важно обращать внимание не только на внешний вид продукта, но и на то как выглядит приготовивший ее повар. Об этом предупредили эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, передает RT.