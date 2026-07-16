Эндокринолог назвала способы избавиться от отеков

16 июля 2026, 17:22

Эндокринолог Павлова: Ходьба помогает избавиться от отеков

Фото: iStock/Rabizo

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что в жаркую погоду на теле часто появляются отеки. Об этом она сообщила в личном блоге.