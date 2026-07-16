Эндокринолог назвала способы избавиться от отеков
Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что в жаркую погоду на теле часто появляются отеки. Об этом она сообщила в личном блоге.
Доктор разъяснила, что отечность в летний период, особенно в области стоп, обычно не представляет угрозы для здоровья. По её мнению, это явление обусловлено расширением сосудов в жару, что приводит к выходу части жидкости в ткани. Врач подчеркнула, что прогулка — это наиболее эффективный способ борьбы с отеками.
Кроме того, для предотвращения отеков летом она рекомендовала употреблять достаточное количество воды, следить за потреблением соли и в вечернее время обеспечивать ногам отдых, поднимая их выше уровня тела. Однако эндокринолог предостерегла от самостоятельного применения мочегонных средств при отечности. Она также настоятельно рекомендовала обратиться к специалисту, если отечность сохраняется, проявляется только на одной ноге, сопровождается болью, покраснением или одышкой.
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