Житель Королёва защитил 89-летнего соседа от телефонных мошенников

09 июня 2025, 09:26

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

В Королёве местный житель услышал, как мошенники выманивают деньги у его пожилого соседа, и сообщил об этом в полицию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.







«Афера началась со звонков, которые начали поступать на телефон 89-летнего жителя Королёва якобы от представителей финансовых учреждений и правоохранительных органов. Пенсионера убеждали, что он должен задекларировать в налоговой инспекции все хранящиеся у него дома сбережения, иначе деньги изымут в пользу государства в ходе обыска», — говорится в сообщении.