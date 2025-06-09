Житель Королёва защитил 89-летнего соседа от телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
В Королёве местный житель услышал, как мошенники выманивают деньги у его пожилого соседа, и сообщил об этом в полицию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась со звонков, которые начали поступать на телефон 89-летнего жителя Королёва якобы от представителей финансовых учреждений и правоохранительных органов. Пенсионера убеждали, что он должен задекларировать в налоговой инспекции все хранящиеся у него дома сбережения, иначе деньги изымут в пользу государства в ходе обыска», — говорится в сообщении.Пенсионер согласился передать деньги «сотруднику», который, по легенде мошенников, должен был задекларировать их и вернуть. Но в дело вмешался сосед пенсионера: он случайно услышал на лестничной клетке разговор пожилого человека с аферистами и вызвал полицию.
В результате полицейские задержали 22-летнего курьера из Выборга, которому пенсионер передал коробку с 300 тысячами рублей. Сейчас полиция устанавливает остальных участников аферы и проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.