Аферисты сняли почти миллион рублей с карты актрисы сериала «Игра на выживание»
Актриса Кристина Александрова потеряла почти миллион рублей из-за мошенничества
Звезда сериалов «Два холма», «Лучше, чем люди» и «Игра на выживание» столкнулась с хитро спланированной схемой обмана.
Телефонные мошенники звонили 31-летней артистке, сообщив сначала о фиктивной доставке цветов, а затем начали запугивать возможной уголовной ответственностью за несуществующее преступление.
В итоге Кристина оказалась вовлеченной в сложную схему вымогательства, убедившись лишь позже, что разговаривала вовсе не с государственными органами, а с преступниками. Полиция возбудила уголовное дело после происшествия, ущерб составляет порядка 975 тыс. рублей, пишет Telegram-канал Baza.
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