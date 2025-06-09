Жителей Подмосковья предупредили о рисках сдачи в аренду аккаунта в мессенджере
Преступники из-за рубежа нередко берут в аренду аккаунты в мессенджерах, чтобы потом использовать их для обмана россиян. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Участие в подобной схеме может привести к блокировке номера. Помимо этого, аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с Уголовным кодексом», – подчеркнули в ГУРБ.
Там призвали жителей быть бдительными и не верить уловкам мошенников.