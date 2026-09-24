Роскачество призвало проверить батареи и трубы до старта отопления
Жителям многоквартирных домов стоит заранее осмотреть радиаторы, стыки и открытые участки труб перед началом отопительного сезона. Ржавчина, капли воды или сырость возле соединений требуют обращения в управляющую компанию до включения тепла.
В беседе с RT представители пресс-службы Роскачества напомнили, что жильцы не должны сами сливать воду из системы, вмешиваться в общедомовые коммуникации или заменять отопительные приборы. Такие действия способны оставить без нормального отопления соседние квартиры.
Эксперты советуют уделить внимание окнам и входной двери. Изношенные уплотнители пропускают холодный воздух и снижают эффективность обогрева. Батареи не стоит заслонять тяжелыми шторами либо мебелью: свободная циркуляция воздуха помогает быстрее прогреть помещение.
После запуска отопления нужно убедиться, что секции прогреваются равномерно. Если в доме уже есть тепло, но квартира остается холодной, следует оставить заявку в управляющей организации. Норму определяет температура воздуха: минимум +18 °C для жилых комнат и +20 °C для угловых помещений.
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