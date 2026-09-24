Артамон Змеевик 25 сентября: почему в этот день бережно относились к рябине, а встреча с зайцем сулила удачу, народные приметы и запреты
25 сентября православные верующие вспоминают священномученика Автонома, а в народном календаре этот день получил название Артамона Змеевика — с ним связывали окончательный уход змей на зимовку и множество примет и запретов. Считалось, что встреча с пресмыкающимся в этот день может сулить беду, а некоторые привычные действия способны навлечь болезни и нужду. Подробности — в материале «Радио 1».
Житие священномученика Автонома
Священномученик Автоном жил в конце III — начале IV века в Италии и служил епископом города Пренесте. В период масштабных гонений на христиан при императоре Диоклетиане он был вынужден покинуть родные места и отправился в Вифинию на северо-западе Малой Азии, чтобы продолжить проповедь.
Святитель поселился в Сореях у благочестивого Корнилия, которого крестил и посвятил в диаконы. По мере роста числа христиан община решила построить храм во имя Архистратига Михаила. Позже Автоном отправился проповедовать в Ликаонию и Исаврию, а после возвращения рукоположил Корнилия в пресвитеры.
Узнав о прибытии Диоклетиана в Никомидию, Автоном временно укрылся в Клавдиополе. Впоследствии он вернулся в Сореи, поставил Корнилия епископом и продолжил миссионерскую деятельность в соседнем селении Лимны. Многие его жители приняли христианство, после чего новообращённые разрушили местное языческое капище.
В 313 году язычники ворвались в храм Архистратига Михаила во время Божественной литургии. Они разогнали христиан и убили Автонома прямо в алтаре. Позже местные жители похоронили тело священномученика.
При императоре Константине Великом на месте захоронения возвели часовню. Спустя примерно 60 лет, согласно церковному преданию, мощи Автонома были обретены нетленными, после чего над местом погребения построили новый храм.
25 сентября православная церковь также совершает отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день завершает период праздничных богослужений, посвящённых событию, которое отмечается 21 сентября. Следующим крупным праздником станет Воздвижение Креста Господня 27 сентября.
Артамонов день 25 сентября
В народной традиции имя Автонома трансформировалось в Артамона, а сам день получил название Змеевика. К концу сентября становилось холоднее, поэтому крестьяне верили, что змеи покидают поля и перебираются в леса, ямы и норы, где остаются до весны.
Крестьяне говорили: «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а после затворяет их в глубинах земных на замок».
Именно поэтому 25 сентября старались не уходить далеко в лес, обходили овраги и заросли и избегали мест, где могли собираться пресмыкающиеся. Встреча со змеёй считалась дурным знаком и могла, согласно поверьям, предвещать болезнь или другие неприятности.
При этом убивать змею также считалось опасным. По одному из поверий, это могло привести к несчастьям, болезням, ссорам, нужде и даже потере урожая.
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С Артамоновым днём связывали и необычный обряд: если было известно место, где змеи уходят на зимовку, туда клали сырое яйцо или чашку молока. Если еда исчезала, считалось, что семью ждёт благополучный год.
В народных представлениях с этим днём был связан и камень змеевик, которому приписывали защитные свойства. Его носили на груди, держали в доме или прятали в сарае, чтобы уберечь хозяев и скот от дурного глаза.
Как предки проводили день Артамона
После утреннего посещения храма люди возвращались к хозяйственным делам. Мужчины проверяли готовность двора и хозяйства к холодам, а женщины занимались заготовками, переработкой овощей и ягод, сушкой продуктов и подготовкой запасов к зиме.
Одним из главных занятий был сбор рябины. После первых холодных ночей ягоды становились менее горькими, поэтому их использовали для приготовления морсов, компотов, кваса, варенья и наливок. Часть гроздей оставляли на деревьях для птиц.
К рябине относились особенно бережно: дерево не рубили и без необходимости не ломали его ветви. Его считали домашним оберегом, поэтому ветви с яркими гроздьями развешивали возле входа или внутри дома, веря, что они способны защитить семью от дурного глаза и несчастий.
В Поморье существовала легенда о происхождении рябины. Согласно преданию, злую и завистливую девушку Восьмуху обвиняли в гибели младшего брата Романушки, а на месте его смерти выросло красивое рябиновое дерево.
Артамонов день одновременно считался подходящим временем для начала охотничьего и промыслового сезона. Отправляясь в лес, мужчины надевали высокие сапоги, которые должны были защитить ноги от змеиных укусов. Особой удачей считалась встреча с зайцем: если охотнику удавалось вернуться с такой добычей, верили, что весь последующий сезон окажется успешным и зимой семья не будет испытывать недостатка в еде.
Гадания 25 сентября
В этот день существовали и девичьи гадания. Вечером девушки срывали веточку рябины, приносили её домой и клали под подушку, произнося: «Суженый-ряженый, приснись мне». Считалось, что ночью таким образом можно увидеть образ будущего жениха.
Детям и молодёжи также разрешалось собирать рябину, однако глубоко в лес старались не заходить из-за опасения встретить змею. В народных представлениях лес в это время считался особенно небезопасным: там, по одному из поверий, скрывался чудовищный Василиск, чей взгляд якобы был губителен для всего живого.
Запреты на Артамонов день
С Артамоновым днём было связано множество запретов. В частности, считалось, что 25 сентября не стоит начинать новые дела, совершать покупки или отправляться в длительные путешествия.
Нельзя было делиться хлебом с другими людьми: верили, что вместе с куском можно отдать собственное благополучие. Девушкам, согласно поверью, не рекомендовалось умываться водой, поскольку вместе с ней можно было смыть природную красоту.
Особенно осторожно относились к подаркам от незнакомцев. Считалось, что вместе с чужой вещью в дом могут попасть болезни, ссоры и несчастья. В народных представлениях именно в этот день колдуны и ведьмы могли проводить тёмные обряды.
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Не рекомендовалось также устраивать большую уборку и выносить мусор из дома: существовало поверье, что вместе с сором можно «вымести» достаток и благополучие. Тяжёлую работу без необходимости тоже старались отложить, завершая основные хозяйственные дела заранее.
Отдельные запреты касались внешности. 25 сентября не советовали стричь волосы и ногти, поскольку вместе с ними можно было «отрезать» здоровье и удачу. Особенно это относилось к волосам: считалось, что вместе с ними человек теряет не только красоту, но и здоровье.
Какие приметы связывали с погодой
25 сентября крестьяне внимательно наблюдали за природой, пытаясь по её поведению определить продолжительность осени и характер предстоящей зимы. Существовало множество примет, связанных с осадками, облаками, животными и деревьями.
- Ясный и сухой день — хорошая погода сохранится ещё несколько дней;
- Утренний иней на траве — к ясному и сухому дню;
- Гром — к долгой и тёплой осени;
- Мелкий и ровный дождь — к затяжной ненастной погоде;
- Дневной дождь — к холодной и продолжительной зиме;
- Плотные утренние облака — к скорому снегопаду;
- Высоко поднимающийся вечером туман — к потеплению;
- Тёплый ветер — к продолжительной осени;
- Журавли летят клином — зима будет мягкой;
- Много змей в лесу — к сильным зимним морозам;
- Мыши перебираются ближе к человеческому жилью — к скорому похолоданию и суровой зиме;
- Много желудей на дубах — к тёплой зиме и урожайному следующему сезону;
- Дубы и берёзы почти полностью сбросили листву — зима будет сравнительно мягкой;
- Если на деревьях осталось много листьев — следует готовиться к сильным морозам;
- Кошка скребёт пол или царапает стены — к дождю;
- Дым из трубы поднимается прямо вверх — к устойчивой хорошей погоде;
- Луна видна в бледной дымке — к сильному ветру;
- Вечером запели сверчки — к похолоданию.
Таким образом, Артамон Змеевик в народной традиции объединял церковное почитание священномученика Автонома с многочисленными представлениями о наступлении осени, уходе змей на зимовку, сборе рябины, подготовке хозяйства к холодам и гаданиях. При этом большая часть связанных с датой запретов и примет относится именно к народным поверьям, а не к церковным предписаниям.