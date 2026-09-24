24 сентября 2026, 09:26

Фото: iStock/cagkansayin

25 сентября православные верующие вспоминают священномученика Автонома, а в народном календаре этот день получил название Артамона Змеевика — с ним связывали окончательный уход змей на зимовку и множество примет и запретов. Считалось, что встреча с пресмыкающимся в этот день может сулить беду, а некоторые привычные действия способны навлечь болезни и нужду. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Житие священномученика Автонома Артамонов день 25 сентября Как предки проводили день Артамона Гадания 25 сентября Запреты на Артамонов день Какие приметы связывали с погодой

Житие священномученика Автонома

Фото: iStock/Diy13

Артамонов день 25 сентября

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Как предки проводили день Артамона

Фото: iStock/Алексей Филатов

Гадания 25 сентября

Запреты на Артамонов день

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Какие приметы связывали с погодой

Ясный и сухой день — хорошая погода сохранится ещё несколько дней;

Утренний иней на траве — к ясному и сухому дню;

Гром — к долгой и тёплой осени;

Мелкий и ровный дождь — к затяжной ненастной погоде;

Дневной дождь — к холодной и продолжительной зиме;

Плотные утренние облака — к скорому снегопаду;

Высоко поднимающийся вечером туман — к потеплению;

Тёплый ветер — к продолжительной осени;

Журавли летят клином — зима будет мягкой;

Фото: iStock/Andrey Ivanov