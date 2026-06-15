Роскачество проверит онлайн-кинотеатры
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что организация проверит российские онлайн-кинотеатры по широкому набору критериев. Об этом пишет РИА Новости.
В оценку войдут качество сервисов, удобство подписки, ценовые модели, наличие собственных проектов и комфорт для пользователей. По его словам, исследование охватит разные метрики и механики работы платформ. Завершить проверку Роскачество планирует к осени.
Онлайн-кинотеатры — это интернет-сервисы, которые позволяют смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы и другие видеоматериалы на разных устройствах: телефоне, компьютере, планшете или телевизоре. Сегодня они стали очень популярны, потому что дают возможность обозревать контент в любое удобное время, не подстраиваясь под телевизионную программу.
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