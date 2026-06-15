Юрист пояснил, можно ли в России изменять личную подпись

15 июня 2026, 03:45

Юрист Сбитнев: Законодательных требований по порядку смены подписи в России нет

Фото: iStock/Dragos Condrea

В России разрешается изменять личную подпись в той или иной мере. Об этом РИА Новости сообщил юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.





Он пояснил, что в российском законодательстве отсутствуют специальные требования к порядку смены подписи. Однако в некоторых организациях, например в банках, могут попросить поставить именно паспортный вариант, чтобы не возникало сомнений в личности клиента.





«Человек может расписываться подписью, которая не является точной копией его подписи в паспорте», — подтвердил Сбитнев.