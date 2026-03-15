Роскачество сообщило о праве уволить сотрудника за последствия токсичности
Работодатель имеет рычаги давления на токсичных сотрудников, которые мешают слаженной работе коллектива. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
Специалист подчеркнула, что компания имеет право уволить сотрудника из-за последствий его токсичного поведения. Ганькина отметила, что с точки зрения трудового права ситуация достаточно ясна: в российском законодательстве нет такого основания для увольнения, как «токсичность». Тем не менее это не означает, что работодатель обязан терпеть сотрудника, который нарушает рабочую атмосферу, пояснила эксперт.
Если работник демонстрирует негативное поведение, ключевую роль для работодателя, по словам специалиста, играет документальное подтверждение нарушений. Это могут быть служебные записки, акты, жалобы коллег или другие внутренние документы.
После этого работодатель вправе применить дисциплинарные меры. Если нарушения повторяются, у работодателя появляется законное основание для увольнения за систематическое неисполнение трудовых обязанностей, заключила Ганькина.
Читайте также: